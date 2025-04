Carbonia, arrestato un 49enne per spaccio di droga.

L’uomo è stato fermato martedì dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Carbonia mentre percorreva in auto una via fuori dall’abitato di Iglesias. Subito ha mostrato segni di agitazione tanto che gli agenti hanno approfondito il controllo e gli hanno trovato addosso tre involucri di cellophane pieni di cocaina e hashish e 280 euro in contanti.

La perquisizione, unitamente agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna”, è stata estesa anche nelle due case dell’uomo a Carbonia, consentendo di rinvenire due panetti di hashish del peso complessivo di circa 180 grammi, vari involucri di cellophane contenenti circa 80 grammi di hashish e marijuana, tre bilancini di precisione, un’agenda che riportava degli appunti verosimilmente relativi all’attività di compravendita dello stupefacente e materiale utile per il confezionamento della droga.

In casa sono state anche recuperate e sequestrate quattro cartucce, custodite illegalmente.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per l’accusa di detenzione illegale di munizionamento di arma comune da sparo. I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del gip, che nell’udienza di convalida di ieri mattina ha disposto la misura dell’obbligo di firma.

