"Adesso basta! Urso convochi subito, Invitalia complice": è lo striscione appeso questa mattina ai cancelli della Sider Alloys, prima dell'assemblea convocata dalla segreteria dei metalmeccanici.

Oggi sarebbero dovuti rientrare a lavoro, dopo la pausa natalizia, ma su comunicazione dell'azienda la sospensione si è allungata di un'altra settimana. Inoltre la tredicesima, che non è stata liquidata a dicembre, sarà pagata entro il 31 gennaio. Una serie di ritardi che mette in allarme lavoratori e sindacati, a distanza di sette anni dall'arrivo di Sider Alloys.

Ai cancelli c'erano anche i sindaci, consiglieri regionali e l'assessore all'Industria Emanuele Cani che ha convocato le organizzazioni sindacali per le 13.

«L' imprenditore - ha detto Cani - si metta a disposizione per trovare una soluzione condivisa per la riapertura dello stabilimento». Sindacati e sindaci chiedono che il Ministero convochi al più presto un tavolo.

