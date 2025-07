Momenti di tensione questa mattina intorno alle 7 nella banchina principale di Portovesme, nel sulcis, dove un operaio di 58 anni è rimasto ferito mentre lavorava all’interno della stiva di una nave ormeggiata.

I vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia sono intervenuti prontamente con tecniche speleo-alpino-fluviali (SAF), calandosi nella stiva per stabilizzare e recuperare il ferito. Dopo le operazioni di soccorso, l’operaio è stato affidato al personale medico presente sul posto, che ha disposto il trasferimento con l’elisoccorso in ospedale. Fortunatamente, le condizioni dell’uomo non risultano essere in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Capitaneria di Porto, incaricata delle verifiche e degli adempimenti di competenza. Le cause dell’infortunio sono ancora al vaglio degli investigatori.

