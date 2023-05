Toccante momento sulla spiaggia delle Saline a Calasetta, dove è stato avvistato un esemplare di Squalo blu (ovvero una verdesca, il cui nome latino è Prionace glauca), spiaggiato, ormai, in agonia.

Alcuni cittadini hanno quindi allertato le pattuglie del Corpo Forestale dell’Ispettorato di Iglesias, appartenenti alla Base Navale e alla Stazione Forestale di Sant’Antioco, che giunti sul posto hanno scoperto che la verdesca ormai morente era incinta e, con le ultime forze, stava tentando di dare alla luce i suoi piccoli.

Dopo aver ricevuto indicazioni dai veterinari del Centro recupero cetacei e tartarughe di Nora i Forestali, insieme ad alcuni curiosi presenti, hanno così

assistito al parto di ben 20 piccoli squali, tutti vivi, che sono stati immediatamente liberati nelle acque del mare.

La pattuglia è infatti restata a lungo a presidio del bagnasciuga poiché gli squali appena nati, molto disorientati, continuavano a tornare verso riva restando intrappolati nella risacca e rischiando quindi di morire.

«La presenza della sfortunata mamma di squalo – spiega la Forestale - nel nostro mare non rappresenta un pericolo per l’uomo perché raramente si avvicinano alle nostre coste se non per il tempo strettamente necessario a partorire i sui piccoli».

