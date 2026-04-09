Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio nella camera di un appartamento a Calasetta, in via lungomare Arenzano.

Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al piano terra e l’incendio si è immediatamente propagato, ma l’immediato intervento dei Vigili del fuoco ha evitato il rogo coinvolgesse le strutture adiacenti. Non ci sono persone coinvolte.

Sul posto è stata inviata la squadra di pronto intervento del distaccamento di Carbonia con il supporto della squadra del distaccamento di Iglesias e un'autobotte inviata dalla centrale operativa del Comando di Cagliari.

Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura e avviato le verifiche per stabilire la sicurezza dell'edificio e gli accertamenti per stabilire le probabili cause.

(Unioneonline)

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