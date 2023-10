Meno di due ore di pioggia e la città di Carbonia si ritrova completamente allagata.

Alle sei del mattino la prima bomba d'acqua di stagione ha mostrato che la città mineraria non è affatto pronta per le piogge autunnali: numerosi rioni che si sono ritrovati con le strade completamente allagate sia in centro sia in periferia.

In via Lubiana si sono registrati numerosi disagi e anche nella zona del campo Santa Barbara, in via Giovanni Maria Angioy l'acqua ha invaso la carreggiata. E poi via Roma, nella zona commerciale, in centro piazza Matteotti e ancora rione Lotto B e via Dalmazia.

Decisamente c'è ancora da lavorare tanto per scongiurare che a ogni pioggia si continui a contare i danni, soprattutto fino a quando non sarà realizzato il canale di guardia atteso da oltre 15 anni.

Attorno alle nove splendeva già il sole ma è una magra consolazione perché la tanto attesa stagione della pioggia durerà ancora (si spera) a lungo.

