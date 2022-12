I "Babbi Natale in moto" di Portoscuso quest'anno, oltre a strappare un sorriso ai bambini che accorreranno domani in piazza Chiesa alle 18 per la distribuzione di caramelle, lanciano con l'associazione Vergine d'Itria la Castagnata Benefica, sempre alle 18.

«Un'iniziativa che portiamo avanti insieme all'associazione Vergine d'Itria - dice Tore Zuddas, presidente del Motoclub Portoscuso - per raccogliere dei fondi da destinare a Francesco Morgavi, il motociclista di Portoscuso rimasto paralizzato dopo una caduta in moto. Ora vorrebbe trasferirsi in un'altra struttura, sono diverse le raccolte fondi attivate anche in altre parti della Sardegna per raggiungere questo obiettivo».

Dopo la sfilata dei Babbi Natale in moto, appuntamento sempre molto atteso, spazio quindi alla solidarietà in piazza con la Castagnata Benefica di associazione Vergine d'Itria e Motoclub.

© Riproduzione riservata