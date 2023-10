Auto in fiamme nella notte a Carbonia nel popoloso rione di via Sanzio.

Grande spavento per i residenti dei palazzi popolari di via Sanzio dove, intorno alle 23, una Volkswagen Polo parcheggiata nel piazzale antistante le abitazioni, ha preso fuoco.

Un fumo acre e denso ha avvolto la zona e messo in allerta i residenti che si sono precipitati nel piazzale. Solo il celere intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di via Roma ha fatto sì che le fiamme non si propagassero all'interno dell'abitacolo, anche se l'auto risulta ormai inservibile.

All'origine del fatto ci sarebbe un corto circuito che avrebbe scatenato le fiamme all'interno del vano motore.

© Riproduzione riservata