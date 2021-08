La squadra antincendio è intervenuta questa mattina intorno a mezzogiorno per spegnere un principio di incendio in via del Minatore lato ferrovia a Carbonia.

I vigili del fuoco sono stati allertati dalla chiamata di alcuni passanti che hanno notato un denso fumo nero alzarsi in mezzo alla vegetazione.

Solo il repentino arrivo degli operatori del 115 ha permesso che le fiamme venissero spente prima di raggiungere alcuni alberi di eucalipto a pochi metri dal fuoco.

A bruciare alcuni rifiuti inquinanti e un po' di sterpaglie, fatto che farebbe propendere per l'origine dolosa del rogo.





