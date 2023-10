Al via a Carbonia la 29^ edizione della gara ciclistica regionale "Downhill Monte Leone" organizzata dall'associazione Spakkaruote Team Carbonia sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana. 40 atleti provenienti da Albania, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria e Sardegna si sfidano oggi in una ripida discesa dal colle carboniense.

Salti mozzafiato, pietraie e sterrati da brivido fanno da cornice alla manifestazione che è ormai entrata a fare parte delle "classiche" del ciclismo downhill: «Anche quest'anno la nostra manifestazione si conferma tra le downhill più attese della stagione», dice orgoglioso l'organizzatore Renato Zaccarelli, presidente della Spakkaruote Team Carbonia, «siamo qui dall'alba per garantire agli atleti una manifestazione d'eccellenza e siamo sicuri che tutto andrà per il meglio».

Tra i partecipanti anche atleti di calibro mondiale come il carboniense Davide Palazzari, classificatosi 15° all'ultima Coppa del Mondo di Downhill e 26° atleta al mondo: «Questa di Carbonia è la gara con cui chiudo la stagione, una gara per me leggera che posso affrontare senza pressione ma sicuramente una gara molto diverte in un circuito che ha visto nascere e maturare la mia passione».

La gara, suddivisa in 2 discese a cronometro per ogni atleta, è valida come seconda prova per l'attribuzione del titolo Granprix Regionale della Fci: «Felicissimi di ospitare a Carbonia una gara così importante con atleti emergenti e di spicco», dichiara l'assessora allo Sport Giorgia Meli. «La nostra città si conferma ancora una volta un luogo adatto per tutti i tipi di sport».

