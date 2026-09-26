Tra il 2019 e il 2025 in Sardegna sono scomparsi 523 bar. Quasi tutti nei paesi. Le attività sono passate da 6.016 a 5.493, con una contrazione dell’8,7%. Un dato significativo, anche se meno negativo rispetto alla media nazionale: nello stesso periodo in Italia il numero dei bar si è ridotto del 14,2%, passando da 169mila 839 a 145 mila 766 imprese.

A preoccupare Confesercenti Sardegna è soprattutto la distribuzione territoriale delle chiusure. Delle 523 attività perse nell’Isola, 415 si trovavano nei comuni non capoluogo, pari a quasi l’80% del totale. Nei cinque capoluoghi considerati dalla rilevazione, infatti, i bar passano complessivamente da 1.531 a 1.423, con una diminuzione del 7,1%. Negli altri comuni la riduzione è più marcata: da 4.485 a 4.070 attività, pari al -9,3%.

«Il dato conferma un fenomeno che denunciamo da tempo: l’indebolimento progressivo della rete delle imprese di prossimità nei nostri territori», sottolinea Gian Battista Piana, direttore regionale di Confesercenti Sardegna, «la chiusura di un bar in un piccolo comune non equivale soltanto alla perdita di un’attività economica. Significa spesso perdere un servizio, un punto di incontro e uno degli ultimi presidi di socialità rimasti nel territorio».

Le dinamiche risultano differenti nelle diverse province. La riduzione percentualmente più consistente interessa il Sud Sardegna (-11,7%), seguito da Sassari (-10,2%) e Oristano (-9,2%). Maggiore capacità di tenuta si registra invece a Nuoro (-5,3%) e Cagliari (-5,4%). In termini assoluti è Sassari a registrare la perdita maggiore, con 236 bar in meno, circa il 45% dell'intera contrazione regionale. Seguono Sud Sardegna (-118), Cagliari (-63), Oristano (-56) e Nuoro (-50). Tra i capoluoghi emerge in particolare il dato di Oristano, dove il numero dei bar scende da 160 a 126, con una contrazione del 21,3%. Più contenute le diminuzioni a Cagliari (-6,2%), Sassari (-4,9%) e Nuoro (-3,2%).

La riduzione del numero delle attività ha conseguenze che vanno oltre la semplice consistenza numerica delle imprese. Utilizzando un fatturato medio annuo di 190 mila euro per attività, corrispondente alla media delle dichiarazioni ISA 2024 della categoria, e ipotizzando che il 50% della domanda venga assorbito dalle attività rimaste sul mercato, Confesercenti stima in circa 156,9 milioni di euro annui la ricchezza venuta meno nei territori sardi per effetto della riduzione dei bar registrata tra il 2019 e il 2025.

Di questi, ben 124,5 milioni riguardano i comuni non capoluogo, contro 32,4 milioni riferibili ai capoluoghi. «È questo l'aspetto che deve farci riflettere maggiormente», prosegue Piana, «nei piccoli centri la chiusura delle attività produce un effetto moltiplicatore: diminuiscono gli acquisti presso i fornitori, l'occupazione, i redditi generati localmente e, contemporaneamente, si riducono i servizi a disposizione dei cittadini. Il rischio è alimentare ulteriormente il processo di spopolamento e impoverimento economico e sociale delle aree più fragili».

Nonostante la contrazione, il sistema dei bar sardi mostra una capacità di tenuta superiore rispetto al quadro nazionale. La Sardegna registra infatti una diminuzione dell'8,7%, contro il 14,2% dell'Italia. Ancora più evidente è la differenza nei capoluoghi: -7,1% nell'Isola contro -15,6% a livello nazionale. La Sardegna mantiene inoltre una delle più alte densità di bar rispetto alla popolazione: nel 2025 si contano 3,52 attività ogni mille abitanti, contro una media italiana di 2,47. L'Isola risulta seconda in Italia, preceduta soltanto dalla Liguria. Una presenza che testimonia quanto il comparto continui ad avere un peso particolare nell'economia e nella vita sociale della Sardegna, anche per effetto della vocazione turistica dell'Isola.

Secondo Confesercenti, i dati confermano la necessità di affrontare la progressiva desertificazione commerciale non soltanto come un problema delle singole categorie economiche, ma come una questione più generale di tenuta dei territori e delle comunità locali.

«Non possiamo pensare di contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni se contemporaneamente lasciamo scomparire le attività che consentono a quei comuni di rimanere vivi », conclude Bastiano Rosu presidente Fiepet Confesercenti –. Bar, negozi, pubblici esercizi e servizi di prossimità costituiscono una vera infrastruttura economica e sociale. Sostenere queste imprese significa sostenere la permanenza delle persone nei territori. Per questo servono politiche specifiche che riducano gli svantaggi di chi continua a fare impresa nei piccoli centri e nelle aree a maggiore rischio di desertificazione commerciale».

(Unioneonline/En.Ne.)

© Riproduzione riservata