Interventi sulla rete idrica nei comuni di Olbia e Ozieri. I lavori, che per il completamento richiedono un investimento complessivo di 1 milione 880mila euro, prevedono l’intervento più massiccio nel centro abitato di Olbia, dove si procederà con la sostituzione di parte delle reti esistenti ormai fatiscenti con condotte in ghisa. Obiettivo garantire una sostanziale riduzione delle perdite idriche ed ottimizzare il funzionamento idraulico della rete.

Gli interventi di riqualificazione, stimati a Olbia in 1 milione 600mila euro circa e finanziati dall’Egas a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020, interessano circa 2400 m della rete idrica cittadina e saranno in particolare in via della Quercia, via Fellini, via Vittorio De Sica, via Vela, via Briosco, via Bramante, via Borsellino, via Bonaventura, via Bassi, via Vittone, via Rossellini e via Talenti.

Per il centro abitato di Ozieri, invece, l’intervento è stimato in circa 281mila euro e prevede anche in questo caso una serie di lavori manutentivi di sostituzione di condotte esistenti e di rifacimento degli allacci. Il progetto rientra in un più ampio intervento nel Comune logudorese che, a seguito della ingegnerizzazione di buona parte della rete, ad oggi ha già consentito di ridurre di oltre il 30% la dispersione idrica.

Con l’avvio dei lavori approvati dall’Egas si potrà intervenire a Ozieri nelle vie Repubblica e Matteotti poste nel versante sud del colle di Monserrato dove saranno sostituite le vecchie condotte in acciaio o cemento amianto con nuove in ghisa. Anche per Ozieri i lavori sono resi possibili da risorse disponibili a valere sul fondo FSC 2014-2020.

(Unioneonline/v.l.)

