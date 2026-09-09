Via libera in giunta regionale alle nuove direttive proposte dall’assessorato ai Trasporti guidato da Barbara Manca per il bando “Nuove rotte”.

Il provvedimento prevede che siano ora le compagnie a proporre i nuovi collegamenti aerei da e per la Sardegna. Un cambio di impostazione rispetto al primo bando, quando la Regione aveva individuato un elenco di 67 destinazioni messe a gara (solo 8 assegnate), selezionate sulla base dell'attrattività turistica, della domanda dei passeggeri e della necessità di rafforzare i collegamenti con hub internazionali strategici.

Manca ha illustrato le novità ieri sera, a margine dell'audizione in commissione consiliare: «L'obiettivo di questo nuovo bando è quello di semplificare la procedura. Saranno le compagnie a proporre le rotte, purché ovviamente rispettino quelle che erano le indicazioni della decisione europea di riferimento, che non sono cambiate».

La Regione punta anche a ridurre i tempi della procedura: «Non ci sarà una procedura comparativa, che sarà prevista esclusivamente nel caso in cui verranno presentate due destinazioni identiche», ha spiegato Manca.

La misura mette in campo 10 milioni di euro complessivi, con 5 milioni nel 2027 e altrettanti nel 2028, per sostenere l'avvio di nuovi collegamenti aerei nazionali e internazionali. Resta il dubbio sul possibile arrivo di collegamenti considerati minori o poco utili per i sardi, ma per l'assessora «qualsiasi nuova rotta sarebbe sicuramente un miglioramento per il sistema di collegamento della Regione Sardegna».

(Unioneonline)

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