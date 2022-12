Dopo la crisi, aumentano i collegamenti da e per la Sardegna – su tutti gli scali – in vista delle vacanze di Natale. Un volo in arrivo e uno in partenza aggiuntivi per i giorni dell'11, 21 e 22 dicembre, due collegamenti in più per il 23 dicembre e tre per la Vigilia, il 24, per Ita Airways, nella tratta Cagliari-Milano Linate. Più quattro in più nelle stesse giornate su Olbia e Alghero, connesse con i principali scali nazionali.

Stessa cosa per Volotea, che sempre dall'aeroporto di Cagliari ha inserito un volo in più al giorno in arrivo e uno in partenza, destinazione Roma Fiumicino, per le giornate del 22, 23 e 24 dicembre, oltre a quelli già programmati per il 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre.

Le fasce orarie potenziate da e per il capoluogo sono quelle centrali, con voli alle 12.10, 13, 14.20 e 16.25.

Il nuovo piano dei collegamenti, potenziato, è stato comunicato oggi dai due vettori, che coprono i principali collegamenti dell’Isola, all’assessorato regionale ai Trasporti, guidato dal sardista Antonio Moro. Un nuovo tabellone che va a superare l’emergenza emersa nei giorni scorsi, con i voli pieni e l’impossibilità di spostamento nel cielo dell’Isola.

«Abbiamo cominciato da Cagliari», spiega Moro, «perché era lo scalo in maggiore sofferenza: gli uffici regionali monitorano quotidianamente quello che si definisce in gergo il “load factor”, cioè il coefficiente di riempimento dei voli».

Se l’indicatore supera il 91%, i vettori titolari delle rotte sono tenuti, per le clausole del bando, a inserire voli aggiuntivi. «Nei giorni scorsi il coefficiente per i giorni più caldi di dicembre nello scalo del capoluogo era arrivato anche al 96%», aggiunge l’esponente della Giunta Solinas, «per questo siamo intervenuti subito su Cagliari sollecitando le compagnie».

In giornata sono arrivati gli aggiornamenti anche per il Costa Smeralda e il Riviera del Corallo.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata