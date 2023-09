Approda in Consiglio regionale il caso del paziente di Radioterapia a Nuoro invitato a curarsi fuori regione.

«Si tratta di uno scandalo inesistente che ha creato un grave danno d’immagine alla Asl di Nuoro e al sistema sanitario della Sardegna perché ha avuto un risvolto mediatico importante a fronte del fatto che non esiste il problema e che c’è stata una leggerezza», ha spiegato stamattina l’assessore alla Sanità Carlo Doria, che più tardi interverrà in Aula sulla questione.

Ad ogni modo, ha aggiunto, «sarà l’indagine interna della Asl a valutare il comportamento di chi ha redatto quel certificato».

Secondo l’esponente della Giunta «è successa una cosa abbastanza grave: nello stesso certificato c’è la presa in carico di un paziente e un consiglio allo stesso paziente di andare fuori». Una contraddizione che «ha generato il senso di indignazione per l’invito a mandare un paziente fuori Regione pur non essendo necessario, essendo stato preso in carico dalla stessa struttura che aveva fissato nei tempi corretti il centraggio propedeutico al trattamento radiante».

Doria prenderà la parola durante la discussione del Collegato che dovrebbe ottenere il via libera definitivo oggi o martedì.

© Riproduzione riservata