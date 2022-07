Il volontariato di Protezione Civile da domani sarà di nuovo pienamente operativo sull'antincendio. Lo scrive in una nota il presidente della rappresentanza regionale Emilio Garau.

Nel tardo pomeriggio di oggi è arrivata la decisione dopo la sottoscrizione di un verbale che dà conto dell’accoglimento di alcune richieste: ritiro del bando e impiego di volontari e barracelli nelle attività di pattugliamento sulla base di un programma e di una convenzione che sarà definita entro pochi giorni.

"Questa mobilitazione - spiega Garau - ha avuto anche un aspetto positivo. La presa di coscienza da parte della politica del valore e dell'importanza del volontariato. Una maggiore consapevolezza del volontariato non solo della sua importanza in termini operativi ma anche di proposta per fare in modo che possa dare la migliore risposta possibile in termini di uomini, mezzi e qualità della capacità operativa. Per tutta risposta il volontariato si è compattato ed ha avuto la forza di tenere alta l'attenzione di tutti sull'importanza della tutela dell'ambiente e delle persone. Tanto che nonostante tutto quando è stato necessario le organizzazioni sono comunque intervenute ed hanno garantito anche altro tipo di servizi come quelli relativi all'Emergenza Ucraina dimostrando grandissimo senso di responsabilità".

