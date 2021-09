Sedici incendi si sono sviluppati nella giornata di oggi sul territorio sardo e per 5 di questi, oltre alle squadre a terra, il Corpo forestale ha impiegato anche i mezzi aerei.

I roghi più pericolosi sono stati registrati a Suni, in località “Montagudu”, dove le fiamme hanno percorso una superficie di circa 2 ettari di bosco; a Loceri in località “Flumini”, dove sono stati distrutti circa mille metri quadri di sughereta; a Las Plassas, in zona “Piano Porcilis”, dove sono stati interessati 10 ettari di incolti. E poi a Villanovafranca, località “Bruncu Friarosu”, con l’incendio che ha percorso una superficie di 3 ettari di stoppie. Infine a Bari Sardo, zona “Tramalitza”, con le fiamme che hanno coinvolto circa 3mila metri quadri di eucalipteto.

