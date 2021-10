Scatta oggi l’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro. I dipendenti pubblici e privati, ma anche i liberi professionisti, dovranno esibire il “certificato verde” rilasciato dopo la vaccinazione anti-Covid oppure il risultato di tampone negativo per accedere ai luoghi di lavoro (TUTTE LE REGOLE).

Si temono però disagi e proteste, anche in Sardegna. A Cagliari, in piazza del Carmine, davanti alla Prefettura, è previsto un presidio organizzato dalla Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, al quale ha aderito anche il Movimento Partite Iva. Un’iniziativa per rappresentare il malcontento dei lavoratori per il “clima vessatorio e coercitivo” creato dall’obbligo di presentazione del certificato.

E poi c’è il rischio di caos nei trasporti. Ad esempio, sono un centinaio gli autisti dell’Arst che non hanno fatto il vaccino e che quindi – se non ricorreranno ai tamponi – non potranno prendere servizio. Si tratta del 5% del totale dei conducenti dell’azienda. Una problematica che tocca in particolare l’Ogliastra.

Nel frattempo, il Comune di Cagliari ha lanciato una nuova iniziativa per venire incontro a chi, senza vaccino, ha necessità di eseguire il test Covid: da lunedì mattina tornano alla stazione di piazza Matteotti i tamponi rapidi gratuiti. “Un’opportunità – ha detto il sindaco Paolo Truzzu – per chi non può vaccinarsi e anche per chi per scelta personale non vuole farlo”.

Tutti i dettagli sull’obbligo di Green Pass e sui possibili disagi su L’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata