Sono diversi gli autisti dell’Arst che in Ogliastra non hanno il Green pass. Da domani, con l’obbligatorietà del certificato verde, il sistema di collegamenti del trasporto pubblico potrebbe subire tagli alle corse. I disagi maggiori si riverserebbero sugli studenti pendolari che viaggiano verso Tortolì, Lanusei, Jerzu e Perdasdefogu, centri che in Ogliastra ospitano istituti superiori.

Al momento non sono previste defezioni, ma nel corso dei giorni l’assenza del gruppo di autisti privi di Green pass potrebbe aprire l’emergenza. Parte dei professionisti del volante non in grado di esibire il documento nel luogo di lavoro, che certifica l’avvenuta vaccinazione contro il Covid, ha trasmesso regolare nota alla direzione dell’Arst, ma non è escluso che qualcun altro non abbia comunicato il mancato possesso del documento nei termini previsti dalla legge. Numerosi i genitori che in queste ore hanno manifestato preoccupazione alla luce delle defezioni lavorative circolate sul territorio e confermate dall’Azienda che comunque, almeno per domani, rassicura sulla continuità del servizio in tutte le tratte programmate.

