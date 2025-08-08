Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale di Alghero, Michele Pais, interviene sui social per segnalare la presenza nella rada algherese del lussuoso Evrima, mega yacht di 190 metri e 27mila tonnellate della flotta Ritz-Carlton, e del più piccolo XO of the Seas, ancorato davanti alla spiaggia delle Bombarde.

«Siamo contenti? Certamente sì – scrive Pais – ma è paradossale che, pur avendo fatto richiesta, queste imbarcazioni non possano utilizzare le boe installate ad Alghero, adatte solo all’attracco di gommoni».

Secondo l’esponente leghista, l’impossibilità di attraccare alle boe costringe questi yacht a utilizzare ancore con lunghe catenarie, con un impatto potenzialmente dannoso per i fondali marini.

«Ecco perché porto avanti da tempo la battaglia contro un campo boe realizzato e poi abbandonato – conclude Pais – quando si potevano installare boe idonee per yacht e mega yacht, utili sia per l’ambiente che per generare indotto economico. È davvero così difficile da capire?».

