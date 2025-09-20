Stintino rivive la bellezza della tradizione delle quattro ruote con la XX gara d'epoca " Delle linfee", prova del campionato italiano regolarità auto storiche. Un viaggio nel tempo in programma, domenica 21 settembre, dalle 8.30 alle 9.30 sul lungomare stintinese.

Una sfilata di veicoli con esposizione delle auto antiche che proseguiranno il loro percorso davanti al mare. Dalle ore 9.30 alle 10.30 è previsto il transito della gara verso la splendida spiaggia de La Pelosa. In occasione della manifestazione, infatti, è previsto un controllo a timbro presso il meraviglioso arenile, una delle tappe principali del percorso che collega Stintino, Capo Caccia e Alghero.

Durante il passaggio delle vetture, la strada per la Pelosa sarà temporaneamente chiusa al traffico per consentire ai visitatori di poter ammirare la sfilata e l'esposizione delle auto d'epoca. Una esplosione di colori nel suggestivo paesaggio che offre la costa del borgo turistico dStintino.

© Riproduzione riservata