In occasione del World Pasta Day, la giornata mondiale che celebra uno dei simboli più amati dell’italianità, Porto Conte Ricerche organizza un importante convegno scientifico dedicato alla “Pasta di qualità: produzione, conservazione e sicurezza”.

L’evento, in programma venerdì 24 ottobre presso la sede del centro di ricerca a Tramariglio, si terrà dalle 10 alle 13.30 e offrirà un approfondimento sui temi legati alla produzione, alla conservazione e al valore nutrizionale della pasta, con un focus sulla prevenzione delle frodi alimentari. A confrontarsi saranno esperti di altissimo livello nel settore alimentare e normativo. Teresa De Pilli, docente di Scienze e tecnologie alimentari all’Università di Foggia, Stefano Zardetto, tecnologo alimentare e docente all’Università di Padova, Luigi Nuvoli, funzionario dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi (Masaf) e Giovanna Maria Ghiani, ricercatrice dell’Università di Cagliari, esperta in Scienza dell’alimentazione.

Il convegno è rivolto a operatori del settore, tecnologi, nutrizionisti e a chiunque desideri approfondire la conoscenza di un alimento fondamentale della dieta mediterranea. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale www.portocontericerche.it. Per partecipare è necessario registrarsi compilando il form online al link: https://forms.gle/NKKB4o9wEp6B8Dfs9.

