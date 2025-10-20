World Pasta Day, Porto Conte Ricerche celebra le produzioni di qualitàIn programma venerdì 24 ottobre presso la sede del centro di ricerca a Tramariglio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In occasione del World Pasta Day, la giornata mondiale che celebra uno dei simboli più amati dell’italianità, Porto Conte Ricerche organizza un importante convegno scientifico dedicato alla “Pasta di qualità: produzione, conservazione e sicurezza”.
L’evento, in programma venerdì 24 ottobre presso la sede del centro di ricerca a Tramariglio, si terrà dalle 10 alle 13.30 e offrirà un approfondimento sui temi legati alla produzione, alla conservazione e al valore nutrizionale della pasta, con un focus sulla prevenzione delle frodi alimentari. A confrontarsi saranno esperti di altissimo livello nel settore alimentare e normativo. Teresa De Pilli, docente di Scienze e tecnologie alimentari all’Università di Foggia, Stefano Zardetto, tecnologo alimentare e docente all’Università di Padova, Luigi Nuvoli, funzionario dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi (Masaf) e Giovanna Maria Ghiani, ricercatrice dell’Università di Cagliari, esperta in Scienza dell’alimentazione.
Il convegno è rivolto a operatori del settore, tecnologi, nutrizionisti e a chiunque desideri approfondire la conoscenza di un alimento fondamentale della dieta mediterranea. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale www.portocontericerche.it. Per partecipare è necessario registrarsi compilando il form online al link: https://forms.gle/NKKB4o9wEp6B8Dfs9.