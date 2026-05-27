L’amministrazione comunale di Ittiri, insieme ai propri tecnici, ha partecipato a una videoconferenza con l’assessore regionale agli Enti Locali e Urbanistica, Francesco Spanedda, e con lo staff tecnico dell’Assessorato, finalizzata ad approfondire alcuni aspetti relativi al progetto di impianto di accumulo elettrochimico Bess da 470 MW. L’incontro si inserisce in una fase particolarmente rilevante del procedimento, anche alla luce della recentissima sentenza della Corte costituzionale, che ha accolto il ricorso della Regione Sardegna contro alcuni decreti del Ministero dell’Ambiente relativi a grandi impianti agrivoltaici nelle province di Oristano e Sassari. Per la Corte costituzionale una legge regionale vigente non può essere ignorata dal Ministero solo perché ritenuta illegittima. Finché una legge è in vigore, deve essere applicata. Pertanto solo la Corte costituzionale può dichiararne l’illegittimità.

Nel corso della videoconferenza, il sindaco Antonio Sau ha richiesto la disponibilità dell’Assessore regionale e dei tecnici competenti a partecipare a un Consiglio comunale aperto, così da poter approfondire pubblicamente gli aspetti tecnici del progetto e garantire un momento di confronto e informazione rivolto all’intera comunità.L’Amministrazione continuerà a seguire tutte le fasi del procedimento, mantenendo costante il confronto con gli enti competenti e proseguendo nell’attività di verifica tecnica della documentazione, nell’interesse della tutela del territorio e della comunità di Ittiri.

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