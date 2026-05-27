Nello scalo aeroportuale di Alghero Fertilia è stato siglato il Protocollo d’Intesa con il Comune di Castelsardo per la creazione di nuove stagionalità turistiche denominato Programma “Patto Destinazione Sardegna Nord Ovest”. L’accordo, che segue le analoghe intese già operative nei territori di Olbia, Alghero e San Teodoro, punta a consolidare una rete territoriale capace di superare la concentrazione dei flussi nei soli mesi estivi, strutturando un’offerta competitiva per l’intero arco dell’anno.



Alla firma del documento hanno preso parte il sindaco di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto, il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti, l’amministratore delegato della Sogeaal, Silvio Pippobello, i vicepresidenti di Confcommercio Nord Sardegna, Salvatore Brichetto ed Edoardo Oggianu. La sinergia tra le istituzioni pubbliche, il sistema camerale, la società di gestione aeroportuale e il comparto imprenditoriale locale rappresenta il nucleo operativo di un piano strategico pluriennale.



Il protocollo si concentra su una serie di obiettivi integrati, tra i quali spiccano il rafforzamento dell’accessibilità e il potenziamento dei collegamenti aerei nei periodi di bassa stagione. In questo scenario, l’aeroporto di Alghero viene confermato quale infrastruttura strategica e snodo fondamentale per la connettività del territorio. Il piano prevede inoltre l’attivazione di campagne coordinate di promozione territoriale, affiancate dalla creazione di nuovi prodotti turistici legati alla cultura, all'ambiente e all'enogastronomia, fruibili stabilmente oltre i mesi balneari. L’elemento più innovativo dell'accordo è l’istituzione di un Fondo dedicato alla creazione di nuove stagionalità turistiche del Nord Ovest, che verrà alimentato attraverso il concorso di risorse pubbliche e private per finanziare in modo strutturale le prossime azioni di promozione.

«Per i comuni a forte vocazione costiera come il nostro, l’individuazione di nuove stagionalità non è più un’opzione ma una necessità assoluta per garantire stabilità economica alle imprese e ai lavoratori della filiera», ha dichiarato il sindaco Maria Lucia Tirotto.

Il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti, ha evidenziato la natura economica dell'operazione: «Il ruolo dell'ente camerale si concretizza nel sostenere finanziariamente e tecnicamente una programmazione integrata di ampio respiro, capace di guardare al futuro della nostra isola oltre i tradizionali mesi balneari».

I rappresentanti di Confcommercio Nord Sardegna hanno espresso la posizione del mondo delle imprese. Per il vicepresidente vicario Edoardo Oggianu: «Il sistema imprenditoriale privato è pronto a fare la propria parte anche all'interno del fondo dedicato, con l'obiettivo di qualificare ulteriormente l'accoglienza e promuovere il Nord Ovest come una destinazione fruibile in modo permanente». Ed il vicepresidente dell'area nord ovest, Salvatore Brichetto ha sottolineato: «Esprimiamo grande soddisfazione per uno strumento operativo che risponde concretamente alla richiesta di programmazione a lungo termine avanzata dal settore dei servizi e del commercio e che sta trovano la sua realizzazione».

Sul fronte dell'infrastruttura di trasporto si è espresso, infine, l'amministratore delegato della Sogeaal, Silvio Pippobello: «La connettività rappresenta oggi uno degli elementi chiave per la competitività e lo sviluppo di una destinazione turistica. Ci troviamo di fronte a un vero cambio di paradigma: finalmente ogni attore del sistema, aeroporti (compagnie aeree, istituzioni e operatori turistici) assume un ruolo preciso e coordinato per favorire la destagionalizzazione e uno sviluppo più razionale, efficace e sostenibile dei flussi turistici».

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