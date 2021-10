Cade rovinosamente a terra dopo aver messo il piede in una grossa buca presente sull’asfalto e finisce all’ospedale. L’incidente è successo, nel primo pomeriggio, in via Principessa Giovanna a Porto Torres, una di quelle strade dissestate che conducono sul lungomare Balai.

La donna, di circa 60 anni e residente del posto, mentre faceva rientro a casa è inciampata in una grossa buca, sull’asfalto sconnesso che, probabilmente, non è riuscita ad evitare anche per le sue preesistenti difficoltà di deambulazione, ed è ruzzolata per terra riportando alcune lesioni e una sospetta frattura alle gamb

Alla scena hanno assistito alcuni passanti che hanno immediatamente allarmato il 118.

La donna dopo essere stata immobilizzata dai sanitari, intervenuti sul posto, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale del Santissima Annunziata di Sassari.

“A provocare la perdita di equilibrio della donna sono state le insidie che riporta il manto stradale – raccontano i residenti – che presenta una pavimentazione irregolare ed ha bisogno di un intervento di ripristino immediato”.

