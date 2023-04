Trasporto sanitario d'urgenza da Alghero a Genova per una neonata di appena 15 giorni. La missione è stata effettuata con un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare.

Il velivolo, su ordine della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare, è decollato dall'aeroporto di Alghero dopo aver imbarcato la piccola paziente, in culla termica, e una equipe medica per l'assistenza sanitaria in volo.

Il trasporto era stato richiesto dalla Prefettura di Sassari, attivata dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari a causa delle critiche condizioni di salute della neonata.

Dopo che il velivolo militare è atterrato nell'aeroporto di Ciampino, intorno alle ore 13.15, la bimba è stata direttamente trasferita in ambulanza all'Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.

(Unioneonline/D)

