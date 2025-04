A Olmedo un comitato spontaneo di cittadini ha organizzato una raccolta di firme per reclamare il diritto alla salute di tutti e ottenere un medico di base nel paese.

I banchetti sono apparsi ieri in piazza Berlinguer, ma sarà possibile sottoscrivere la petizione anche nel oggi, domenica 6 aprile, fino alle 13 in piazza Giovanni XXIII.

I residenti di Olmedo sono preoccupati, da troppi mesi il paese è privo di un medico e sembra che la Asl abbia difficoltà a reperire un sostituto. Ora ci provano gli stessi cittadini a forzare la mano. L’invito è per una partecipazione massiccia, in modo da far sentire forte e chiara la voce delle famiglie olmedesi.

© Riproduzione riservata