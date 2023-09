Il gruppo musicale a cappella Neri per Caso hanno chiuso in bellezza i primi quarant’anni del Festival internazionale di musiche polifoniche Voci d’Europa. Il concerto è stato accolto da un pubblico numeroso e, come quello che si presenta alle grandi occasioni, ha riempito il corso Vittorio Emanuele, il cuore della città di Porto Torres.

Come in una grande festa, nel giardino della torre Aragonese, il gruppo ha regalato alla città una serata all’insegna delle armonie del pop, con gli arrangiamenti dei brani di alcuni dei più grandi artisti italiani (Zucchero, Baglioni, Mango, Pino Daniele, Jovanotti), cantanti internazionali (Police, Beatles), oltre ai brani che hanno fatto scoprire al grande pubblico il gruppo campano (“Le Ragazze” e “Sentimento Pentimento”).

Applausi ed entusiasmo quando a sorpresa i Neri per Caso hanno duettato sul palco con il Coro Polifonico Turritano, ideatore e da sempre motore della manifestazione, eseguendo il brano “Give peace a chance” di John Lennon. Dopo ben undici concerti in otto giorni, in sei località diverse, il Festival si è concluso in grande stile.

