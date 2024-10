Ottimo riscontro in Piazza d’Italia a Sassari per le visite gratuite agli animali domestici, organizzate da Lav (lega anti vivisezione) in collaborazione con il Comune di Sassari e il coinvolgimento operativo dell’Asl sassarese.

In tre giorni sono state effettuate 82 visite e cure attraverso il presidio veterinario mobile delle due ambulanze LAV – L’Erbolario (l’azienda cosmetica lodigiana impegnata da anni al fianco dell’associazione) e grazie agli spazi del canile comunale sono state portate a termine 65 sterilizzazioni dei gatti da parte di veterinari LAV. Sono state anche somministrati vaccinazioni e antiparassitari, fatti test per malattie infettive, se installati 151 microchip a cani e gatti.

L’attività di LAV Sassari non si ferma ai soli animali da compagnia: prosegue l’impegno nell’informare e sensibilizzare svelando le tristi realtà di tutte le specie domestiche oltre che da compagnia. Il prossimo evento sarà il 23 ottobre (alle 21) al cinema Cityplex Moderno con il film-documentario di Alessio Schiazza “Cuori Liberi” che testimonia l'uccisione di 9 maiali all’interno del rifugio Cuori Liberi di Pavia per profilassi contro la peste suina africana.

