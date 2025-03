Una serata evento contro la violenza sulle donne, dedicata alla proiezione del docufilm sulla vita della musicista Emma Pucci e alla proiezione dello spot sociale a favore del numero antiviolenza e stalking 1522 a cura dei ragazzi del liceo Azuni di Sassari.

L’iniziativa in programma a Ossi, sabato 8 Marzo, al cinema Casablanca con la proiezione del documentario “Emma”, la signorina di novant’anni, come lei stessa ama definirsi, di cui Benito Urgu ha fortemente voluto documentare la vita, per dare prova delle straordinarie capacità delle donne e dell’importanza della lotta contro la violenza di genere.

Il documentario, prodotto dall’associazione Medea con la regia di Viola Ledda e presentato in anteprima al Senato della Repubblica a Roma, racconta la rocambolesca biografia della fisarmonicista e il suo grande esempio di forza e resilienza: una donna forte e volitiva, capace di andare oltre gli stereotipi del tempo, oltre le violenze familiari.

Saranno presenti la senatrice M5S Sabrina Licheri ed Emma Pucci, la protagonista. L’evento è finanziato dalla Regione, organizzato dall’associazione culturale sassarese Trullallera per la promozione della parità di genere e la lotta contro la violenza, in collaborazione con il Comune di Ossi, il Sistema Bibliotecario Coros Figulinas, la Comes e l’Unione dei Comuni del Coros, che ancora una volta testimonia il suo forte impegno sui temi della non discriminazione, portato avanti anche attraverso il suo Comitato Unico di Garanzia istituito nel 2021.

