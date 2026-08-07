Scontro tra due auto nella notte. I vigili del fuoco di Porto Torres sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto in via della Torre, a Platamona. Nell'impatto sono rimaste ferite due persone, che sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto.

La squadra dei caschi rossi ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell'area interessata dall'incidente. Inoltre hanno gestito la viabilità in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine.

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