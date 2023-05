I fedales del 1973 di Villanova Monteleone hanno organizzato la festa in onore di San Leonardo. Da domani e sino all'8 giugno saranno celebrate la Santa Messa e la Novena in onore del Santo. Venerdì 9 giugno alle 18 Don Francesco Tavera celebrerà la Santa Messa, i Vespri e la Novena animati dai canti del coro parrocchiale. Al termine, la banda musicale Euterpe di Villanova Monteleone accompagnerà il comitato in piazza Delogu Ibba presso la Misericordia, dove i Fedales del 1973 offriranno un rinfresco a tutta la popolazione. Alle 22 è previsto lo spettacolo del gruppo Muttos e Ballos.

Sabato 10 giugno alle 9.30, sarà allestita la mostra regionale del coltello sardo in via Nazionale 71 che potrà essere visitata dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 20. Alle 10.30 sempre Don Francesco Tavera celebrerà la funzione liturgica solenne animata dai canti del Coro de Iddanoa Monteleone. Seguirà la processione per le vie del paese con la statua del santo, alla quale parteciperanno le Confraternite del Rosario e di Santa Croce, delle Guardie d'Onore, delle bandiere votive, della banda musciale Euterpe e del gruppo folk di Villanova Monteleone.

Al termine ci sarà lo scambio delle bandiere con il prossimo comitato, composto dai fedales del 1974 che offriranno un rinfresco a tutta la popolazione in piazza Generale Casula, presso il mercato civico. Alle 18 ci sarà uno spazio dedicato ai bambini con truccabimbi, giochi e bolle di sapone giganti, patatine fritte, pop corn e zucchero filato. Ad animare l'evento la musica dei Dj locali. Dalle 20 panini con porchetta, oppure con purpuzza e patatine fritte, offerti dal comitato dei fedales del 1973, con un intrattenimento musicale dei Dj locali. Sarà allestito un maxi schermo per poter assistere alla finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Dalle 22.30 serata musicale con l'esibizione di Energetika e dei Dj Gibba e Spyne della Zoo di Radio 105.

