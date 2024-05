Sarà don Marco Pozza ad aprire le manifestazioni per il 35° anniversario della fondazione dell’associazione culturale Interrios il 30 maggio alle ore 19,30 a Villanova Monteleone.

L’associazione è nata nel 1989, fondata da monsignor Antonello Mura, quando era parroco nel paese, insieme a un gruppo di giovani e animatori che offrivano il loro servizio in parrocchia. In questi 35 anni si è occupata di animare culturalmente Villanova Monteleone organizzando premi di poesia, presentazioni di libri, convegni, concerti, incontri e dibattiti di vario genere. Pertanto, per festeggiare questo importante traguardo ha voluto riproporre il Festival: “La Cultura oltre i confini” dove è inserita la Rassegna “Libriamoci Liberiamoci: Libri per uscire”, la rassegna “Fede e Società”, il progetto: “Genitori, figli, società”, convegni, e una serata di poesia improvvisata coinvolgendo i migliori poeti della Sardegna.

È prevista l’organizzazione di un convegno con i massimi esponenti della cultura sarda dove si parlerà di come si possa animare culturalmente anche un piccolo paese come Villanova.

Il primo incontro vedrà protagonista don Marco Pozza che, attraverso gli ultimi due libri “Ognuno fa il fuoco con legna che ha” e “Lupa di mare. La ragazza di Nazareth che sfidò Dio”, parlerà delle sue esperienze nel campo sociale e spirituale e della sua vita di parroco nel carcere di massima sicurezza. Don Pozza è parroco di un carcere difficile, il “Due Palazzi" di Padova, e, come dice lui, tra le rovine della storia, si diverte «ad azzeccare e inseguire i passi e i passaggi di Dio». Tra romanzi e saggistica, ha all’attivo una ventina di pubblicazioni. Curiosa è la sua collaborazione con Papa Francesco. Oltre ai programmi televisivi, e i libri, c’è da ricordare l’intervista al Papa e la famosa Via Crucis 2020 in una piazza di San Pietro deserta a causa della pandemia scritta dalla comunità del carcere di Padova.

Durante la serata si esibirà il coro femminile “Duennas” di Villanova Monteleone che proporrà alcuni tra i più importanti canti devozionali alla Madonna. L’appuntamento organizzato dall’associazione culturale Interrios con il patrocinio dell’amministrazione comunale e dell’Unione dei Comuni del Villanova e con la collaborazione dell’associazione Misericordia si terrà nel salone della Confraternita di Misericordia piazza Delogu-Ibba 7 a Villanova Monteleone.

