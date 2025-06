Sbalzato dal trattore, viene ritrovato ore dopo dal figlio.

È successo ieri a Villanova Monteleone a un anziano che è caduto dal mezzo intorno alle 10 del mattino venendo però soccorso in serata. L'uomo non è per fortuna finito sotto il trattore ma ha riportato diversi traumi.

Il 118 l'ha condotto di notte al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

