Condannato a sei anni e 8 mesi di reclusione. Questa la sentenza emessa oggi in tribunale a Sassari contro Domenico Ottomano, accusato di tentato omicidio per aver accoltellato la compagna del nipote, Roberta Mazzone, lo scorso 21 gennaio in via Cabu d’Ispiga nel quartiere di Monte Rosello. In sede di abbreviato il gup Sergio De Luca ha anche disposto il pagamento di una provvisionale da 50mila euro per il 55enne barese che si trova in carcere a Bancali dal giorno degli eventi. L’uomo inferse diverse coltellate alla 49enne all’interno della casa che condivideva con il nipote Michele, lasciandola tra la vita e la morte nei giorni successivi alla violenza. Mazzone ha riportato danni ingenti ai reni, tanto che per camminare ha bisogno di un bastone e non sarà più in grado di lavorare. La pm Elisa Succu aveva sollecitato una pena di 8 anni e la parte civile, rappresentata dall’avvocata Elisabetta Udassi, si è associata alle conclusioni della magistrata. A difendere l’imputato il legale Andrea Piroddi.

