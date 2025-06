Arresti domiciliari per due uomini accusati di aver rubato a Usini gioielli in oro per il valore di 100mila euro.

A eseguire la misura i carabinieri del comando provinciale, che hanno condotto le indagini dirette dalla procura della Repubblica di Sassari.

Secondo le accuse i due si sarebbero introdotti in un’abitazione di Usini lo scorso 13 marzo, prelevando i monili. Ma a incastrarli ci hanno pensato le telecamere di sorveglianza, uno dei sistemi con cui i militari hanno ricostruito gli spostamenti dei due arrivati sul posto con una Fiat Panda presa a noleggio.

Una volta individuati i presunti responsabili del furto in concorso in abitazione i carabinieri hanno effettuato una perquisizione a casa di uno dei sospettati trovando un orologio sottratto proprio il 13 marzo. E ora su disposizione del Gip del tribunale di Sassari i due si trovano agli arresti domiciliari.

