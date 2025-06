Il Comune di Porto Torres ha affidato alla società in house Multiservizi Srl il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale, oltre al ripristino delle buche che caratterizzano diversi tratti della carreggiata, nelle varie zone della città.

In assenza di una squadra di operai, alle dipendenze del Comune, in grado di effettuare gli interventi in caso di emergenza, risulta necessario assicurare in modo costante e continuativo la manutenzione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, ed il ripristino di eventuali cedimenti stradali sulla rete viaria del territorio comunale, così da garantire livelli minimi di sicurezza del traffico veicolare. Sono diverse le aree transennate a causa dei marciapiedi ammalorati e tratti di strade dissestate.

L'affidamento dei lavori del relativo servizio, tramite contratto, è riferito all’annualità 2025 per un importo complessivo pari a 49.686,10 (Iva inclusa), somme derivanti dalle risorse di bilancio relative alla viabilità e alle infrastrutture stradali.

© Riproduzione riservata