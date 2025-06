Grosso incendio in corso nella zona tra Pozzomaggiore, Sindia e Semestene. Al momento sono in volo tre elicotteri e un Canadair per limitare i danni mentre stanno operando i vigili del fuoco e i barracelli. Spinto dal forte vento l’incendio si sta diffondendo in avanti, direzione Campeda. E se la cittadinanza sembrerebbe lontana dai pericoli, si registrano già danni importanti ad alcune aziende. Intanto, come riferisce il sindaco di Pozzomaggiore Mariano Soro, si è riusciti ad allontanare il bestiame dal rogo in avvicinamento.

