Sarà visitabile da oggi sino a giovedì 23 febbraio la mostra fotografica “Maschere di Sardegna”, allestita all’interno dei locali del Museo Archeologico di Viddalba.

Protagonista dell’allestimento è la maschera nelle sue varianti del Carnevale sardo.

«Si tratta di una mostra fotografica di quelle che sono le maschere principali - spiegano dal Museo - e poi noi abbiamo preso la palla al balzo perché, al museo archeologico di Viddalba, ci sono due amuleti, uno punico e uno romano, che in qualche modo sono delle figure di maschere che sono sorprendentemente simili a quelle dei Mamuthones, che risalgono al terzo secolo avanti cristo. L'occasione per proporre questa mostra è stata anche la possibilità di usare due reperti del museo per parlare dell'argomento. E come a dire che la consuetudine a mascherarsi non è una cosa moderna o etnografica, ma che affonda le radici nella storia più remota. Per l'occasione è stata messa in mostra anche la copia del famoso eroe mascherato che proviene da Teti». Gli orari delle visite saranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. La visita è gratuita.

Intanto, nei giorni scorsi, il museo ha ospitato gli alunni e le maestre della scuola primaria di Trinità d'Agultu. «Per i bambini è stata un'occasione stimolante per scoprire la storia del Museo e per vivere un'esperienza unica attraverso la manipolazione dei materiali ispirati alla preistoria, cercando di comprenderne il loro utilizzo», concludono dal museo.

