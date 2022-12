Viddalba ha celebrato oggi la festa degli alberi e lo ha fatto con gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Nello spazio antistante l’impianto sportivo sono stati messi a dimora undici alberi di olivastro, piante di rosmarino strisciate, piante di barberis, lavanda, salvia, santorina e veronica, a ornamento della passeggiata sulla via Tempio.

"È stata una gioia vedere gli alunni che partecipavano attivamente e con grande entusiasmo alla messa a dimora dei nuovi alberi che cresceranno, nei prossimi anni, insieme a loro e ai loro futuri compagni - ha dichiarato il sindaco, Giovanni Andrea Oggiano -. Siamo sicuri che ne saranno custodi e ne garantiranno il rispetto".

"Un ringraziamento particolare - ha concluso il primo cittadino - va all’Agenzia Regionale Fo.Re.S.T.A.S. di Tempio Pausania, e in particolare, al dottor Antonio Addis ed alla dottoressa Arghittu e a tutti gli operatori del cantiere di Viddalba per la fornitura delle piante e per la collaborazione offerta agli alunni durante la fase di piantumazione".

