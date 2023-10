Il Comune di Sorso ha consegnato, ieri mattina, il cantiere all’impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione architettonica e messa in sicurezza dell’area della Fontana della Billellera.

«Gli operai sono già al lavoro da questa mattina e se tutto procede come da cronoprogramma Sorso rientrerà in possesso a tutti gli effetti già per la prossima stagione primaverile di un sito dal valore storico, monumentale, sociale e culturale immensi. Certamente uno dei più rappresentativi della vita e dell’identità della nostra Comunità. Quando dici Sorso dici Billellera e vivecersa».

Così il sindaco di Sorso, Fabrizio Demelas. Nel triangolo tra la Fontana della Billellera, il Palazzo dell’ex-mercato civico, oggi biblioteca comunale, e il lavatoio, ancora meno di un secolo fa si sviluppava gran parte della socialità sorsense.

Da decenni però non è più così, e ancor meno nel presente di oggi. «Il sito della Fontana e dell’anfiteatro, e su questo dobbiamo lavorare anche assieme al mondo dell’associazionismo, - aggiunge il primo cittadino - torneranno ad ospitare a breve, in una location completamente riqualificata eventi musicali, teatrali e culturali più in generale. Saranno riqualificati l’ingresso storico, la recinzione e la cancellata, le scale in trachite nelle loro parti deteriorate e i corrimano».

Verranno inoltre risistemati cordoli e acciottolato, l’anfiteatro sarà ripulito e restaurato e gli edifici della zona superiore e inferiore saranno ristrutturati e resi funzionali in armonia con l’anfiteatro. È prevista inoltre la realizzazione di percorsi inclusivi per diversamente abili, il rifacimento di tutti gli impianti elettrici e di pubblica illuminazione, di videosorveglianza, quelli fognari, idrici e idraulici, e il rinnovo dei locali di servizio esistenti. Il tutto con tecniche, materiali e sistemi a basso impatto ambientale e a basso consumo energetico. Fine lavori prevista per marzo 2024.

