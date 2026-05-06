Alghero accelera sulla destagionalizzazione e punta a rafforzare il sistema turistico oltre i mesi estivi.

Questa mattina il sindaco Raimondo Cacciotto ha sottoscritto il “Patto Destinazione Sardegna Nord Ovest” insieme alla Camera di Commercio di Sassari, alla Sogeaal e a Confcommercio Nord Sardegna, promotrice dell’iniziativa. Si tratta di un protocollo d’intesa pensato come strumento aperto al coinvolgimento di enti e realtà economiche del territorio, con l’obiettivo di costruire un modello coordinato di sviluppo turistico nei periodi di bassa e media stagione.

«La destagionalizzazione dei flussi turistici rappresenta una priorità strategica – sottolinea Cacciotto – per garantire continuità economica alle imprese, maggiore stabilità occupazionale e valorizzazione del territorio durante tutto l’anno».

Cuore del progetto è l’istituzione di un fondo dedicato alla destagionalizzazione del Nord Ovest Sardegna, alimentato da risorse pubbliche e private e destinato a sostenere azioni strutturali di promozione e sviluppo. Il Comune di Alghero contribuirà con una quota dell’imposta di soggiorno, entrando concretamente nel meccanismo di finanziamento condiviso. L’obiettivo è superare il modello esclusivamente balneare e rafforzare nuovi segmenti di mercato. In questa direzione si muove anche il lavoro con l’assessora allo Sviluppo Economico e Turismo Ornella Piras, puntando su turismo sportivo, enogastronomico, vitivinicolo e culturale, capaci di attrarre visitatori anche nei mesi autunnali e invernali.

Tra le azioni previste dal patto figurano il potenziamento dei collegamenti aerei, le attività di co-marketing con compagnie e operatori turistici, la promozione territoriale e l’organizzazione di eventi fuori stagione.

«Questo protocollo – conclude il sindaco – rafforza la sinergia tra istituzioni e sistema economico ed è uno strumento aperto alla condivisione con gli altri enti dell’area vasta, per ampliare ulteriormente la rete delle adesioni».

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