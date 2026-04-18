La scuola Nautico di Porto Torres brilla a "Una Vela Senza Esclusi" con un quarto posto per gli studenti di Porto Torres. Si è conclusa con un bilancio positivo la partecipazione dell’Istituto di Istruzione Superiore "M. Paglietti" alla manifestazione nazionale tenutasi dal 10 al 12 aprile a Palermo.

Nello scenario competitivo della regata velica dedicata agli istituti nautici italiani, l'equipaggio turritano ha conquistato un onorevole quarto posto, distinguendosi per competenza tecnica e spirito sportivo.

L'evento, nato dalla sinergia tra la Lega Navale Italiana, la Federazione Italiana Vela (F.I.V.) e la Rete degli Istituti Nautici (RE.NA.), ha offerto ai futuri professionisti del mare un'importante occasione di confronto agonistico e formativo. L’equipaggio e la competizione sotto la guida del docente Angelo Manunta, gli studenti Tatiana Zizi, Federico Cualbu, Clara Spezziga e Manuel Demuru hanno affrontato una serie di avvincenti scontri diretti con i compagni provenienti da diverse parti d’Italia. La costanza nei risultati e la capacità di lettura del campo di regata hanno permesso ai ragazzi del Paglietti di sfiorare il podio, confermando l'alto livello di preparazione dell'istituto di Porto Torres.

«I nostri ragazzi si sono messi in luce meritatamente in un contesto nazionale di alto profilo - ha commentato il dirigente scolastico Daniele Taras, -. Questo risultato non è solo un traguardo sportivo, ma una conferma dell'efficacia del percorso didattico legato alle attività marinaresche, che lascia ben sperare per il futuro professionale dei nostri alunni nel settore dello shipping e del diporto». Il successo ottenuto a "Una Vela Senza Esclusi" rappresenta un ulteriore stimolo per l'Istituto Paglietti nel proseguire il potenziamento delle attività legate al mare.

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