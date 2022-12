Con sé aveva 6 carte di credito e sette involucri contenenti cocaina per 5,53 grammi. A sorprendere il giovane, bloccato a Sassari in via Artiglieria, sono stati gli agenti della Squadra Volante. Inutile si è rivelato il tentativo di fuga, alla vista delle divise, e l’aver gettato a terra i pacchettini.

Quando è stato bloccato ha tentato di divincolarsi sferrando calci all’indirizzo dei poliziotti. Una volta in Questura ha dichiarato di essere residente in una casa di un paese dell’hinterland ma dagli accertamenti è emerso che il ragazzo era in realtà domiciliato in un altro appartamento, sempre nella stessa località. Nel corso della perquisizione è emersa altra sostanza, in totale 74,76 grammi, che ha dato esito positivo al test per individuare cocaina e crack. C’erano poi 9,05 grammi di hashish, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento in dose gli stupefacenti.

Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e denunciato per false dichiarazione a un Pubblico Ufficiale e resistenza.



