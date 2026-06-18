Un grosso incendio si è sviluppato questa mattina nella località Cuile Nuovo, nel territorio di Stintino, lungo la strada che conduce alla spiaggia di Pazzona.

Il rogo si è esteso in pochi attimi, favorito dalle alte temperature e dal vento. A bruciare vegetazione e sterpaglie secche che invadono molti terreni incolti nella parte della Nurra. Le prime chiamate ai Vigili del Fuoco sono arrivate prima delle 11.

Sul posto mezzi e squadre giunte da Sassari e Porto Torres. Le fiamme non sono distanti da alcune strutture. Il rogo ha dato origine ad una fumosità elevata che ha invaso l’aria in gran parte delle zone vicine.

Diverse le segnalazioni da parte di cittadini allarmati per la nuvola bianca persistente. Probabile che si tratti di azioni di “pulizia” di terreni che però vengono svolte in spregio dell’ordinanza comunale che vieta il ricorso a fiamma libera, anche nelle proprietà private. Situazioni che potrebbero essere sfuggite di mano.

Sul posto anche i carabinieri, forestale, barracelli ed elicottero del Corpo forestale partito dalla base di Anela. A coordinare le operazioni è il Corpo forestale.

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