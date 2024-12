Occhi elettronici puntati sui litorali. Gli Impianti di videosorveglianza ora sono previsti anche nelle spiagge del lungomare di Porto Torres. L’amministrazione comunale intende dotare gli arenili di servizi a supporto della balneazione, predisponendo le telecamere presso le spiagge delle Acque Dolci e in seguito anche negli altri lidi, maggiormente frequentati come quello di Balai.

Si tratta di sistemi in grado di prevenire episodi di vandalismo, microcriminalità e maleducazione. Occhi elettronici che controllano non solo quello che succede nella spiaggia ma anche sulle strutture adiacenti e persino in mare. Assolvono così allo stesso tempo il loro compito primario, e cioè immortalare chi infastidisce in modo pesante gli altri bagnanti, vandalizza le postazioni dei bagnini, ombrelloni e lettini e, peggio ancora, chi approfitta della situazione per mettere a segno danneggiamenti nei confronti di strutture, quali docce o altro materiale lasciato incustodito.

L’opera di realizzazione della nuova postazione con telecamera è stata affidata alla società ITM Telematica srl di Sassari.

