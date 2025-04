Minaccia la moglie davanti ai figli e finisce agli arresti. È successo ieri notte a Valledoria e a intervenire, una volta allertati in merito a un litigio in famiglia, sono stati i carabinieri della stazione locale. Arrivati nell'abitazione i militari hanno trovato un 42enne sassarese, in stato di alterazione alcolica, e i suoi familiari.

Questi hanno riferito delle condotte vessatorie dell’uomo contro la consorte, talvolta con il coltello, anche davanti ai figli minorenni. Nell'ultima notte il 42enne, secondo le accuse, aveva minacciato la donna strattonandola e afferrandola per il bavero del pigiama. Arrestato dai militari è stato condotto a Sassari per la direttissima dove per lui, difeso dall'avvocata Cristiana Fotzi, la giudice Claudia Sechi ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai familiari entro 500 metri e il braccialetto elettronico.

