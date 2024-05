Due giorni di festa all’insegna del gusto e del divertimento, il 31 maggio e il primo giugno, con l'International beer fest 2024 che si svolgerà a Valledoria, in corso Europa, nel cuore del comune turistico. La terza edizione dell'International beer fest catturerà l'interesse ancora una volta tutti gli appassionati che saranno coinvolti in un percorso di 36 birre provenienti da 12 nazioni differenti: Italia, Inghilterra, Irlanda, Spagna, Belgio, Olanda, Germania, Repubblica Ceca, America, Australia e America del sud.

Oltre alle birre, al centro dell'evento, saranno presenti spazi dedicati al food sardo e all'artigianato per un totale di circa 40 stand in grado di offrire menù per tutti i gusti da abbinare alle diverse specialità di bevande. La due giorni dell’Ibf trasformerà il corso Europa di Valledoria in un palcoscenico di eventi.

Le band spazieranno dal Rock al Pop e i Dj faranno ballare tutte le generazioni dai successi degli anni 80-90 sino alle hit più attuali.

