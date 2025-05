Trascinato al largo dalle forti correnti e dal moto ondoso tanto da non riuscire a rientrare a riva.

Così sarebbe morto annegato il turista austriaco di 79 anni mentre, ieri pomeriggio, faceva un bagno insieme alla moglie di 72 anni nelle acque antistanti la spiaggia di Maragnani, nel litorale di Valledoria, nonostante le condizioni meteomarine avverse.

Solo la donna è riuscita ad arrivare con difficoltà sulla spiaggia. Quando la Guardia Costiera di Porto Torres è giunta sul posto, i bagnanti avevano già recuperato e trascinato a riva il corpo ormai senza vita dell’anziano.

Il personale medico intervenuto a bordo dell’elisoccorso Areus e gli operatori dell’ambulanza del 118 hanno prestato le prime cure alla donna in stato di shock e in evidente difficoltà respiratorie, tanto da rendersi necessario il trasporto all’ospedale civile di Sassari.

Per l'uomo, invece, non c'è stato niente da fare: è deceduto per annegamento. L’autorità giudiziaria ha disposto la restituzione della salma del 79enne ai familiari.

