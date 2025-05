Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa "Porto Conte in Rosa" si rinnova e raddoppia: l’appuntamento si articola attraverso le due giornate della rassegna “Remando nei Parchi”, sabato 31 maggio e domenica 1° giugno. L'avvio dell'evento vede il sabato sera dalle 19 insieme alla Studentesca Nuova Eufonia e il Festival delle Bellezze. Qui si potrà assistere a un suggestivo concerto al tramonto immersi nella bellezza naturale della Baia di Tramariglio.

La domenica si prosegue con la registrazione dei partecipanti alle 9 a Casa del Parco. Le attività, gratuite e riservate ai soci, uniscono informazione, benessere e solidarietà. Chi non è ancora socio potrà tesserarsi direttamente sul posto e partecipare all’intera giornata. Alle 10 è prevista una sessione di camminata all’aperto, curata dai trainer della ASD Fitness Metabolico, che accompagnerà i partecipanti in un momento di visita attiva e benessere nella natura. Alle 11:30 ci si sposta nella sala congressi del Parco per il seminario medico, presentato dal medico sociale dott. Alberto Masala, che tratterà il tema principale dell’appuntamento “Mente e corpo, infinite connessioni” a cura dello psicologo dott. Franco Ferreri. Dalle 12:30, nella corte interna di Casa Gioiosa, verrà offerto agli associati un aperitivo con buffet, accompagnato da musica di sottofondo. Alle 15:30 riprenderanno le attività in mare con prove libere di canoa. A concludere la giornata, alle 20:30, la performance teatrale-musicale a cura dell’Associazione La Volpe Bianca, che include la presentazione del libro “Giro del mondo in 80 bambini” insieme all’autore Massimo Baraldi e una reading teatrale-musicale con Venere Rosati e il Maestro di Launeddas Dante Tangianu.

Il carcinoma della mammella è il tumore più frequentemente diagnosticato nelle donne in Italia. Il progetto Dragon Rosa propone un coinvolgente programma multidisciplinare di recupero psicofisico che va dall’attività in palestra alla pratica della canoa in mare, senza dimenticare la prevenzione attraverso screening e supporto psicologico. Il programma include attività all’aria aperta e dimostrazioni di canoa a cura di Azen Kayak Porto Torres e Kayak Avventura Alghero.

